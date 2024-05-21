Силы ПВО сбили две ракеты ATACMS и пять авиабомб Hammer
Российские силы ПВО за сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь крылатых ракет SCALP-EG и четыре противорадиолокационные ракеты HARM, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Помимо этого военные уничтожили восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», пять управляемых авиационных бомб Hammer и 45 беспилотников.
Минобороны регулярно отчитывается об отражении украинских атак. В частности, 18 мая ведомство сообщило, что над Белгородской областью военные сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM. В это время в регионе действовал режим ракетной опасности.
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