Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет ATACMS и пяти бомб Hammer

Силы ПВО сбили две ракеты ATACMS и пять авиабомб Hammer

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО за сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь крылатых ракет SCALP-EG и четыре противорадиолокационные ракеты HARM, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Помимо этого военные уничтожили восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», пять управляемых авиационных бомб Hammer и 45 беспилотников.

Минобороны регулярно отчитывается об отражении украинских атак. В частности, 18 мая ведомство сообщило, что над Белгородской областью военные сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM. В это время в регионе действовал режим ракетной опасности.