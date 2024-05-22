Путин поручил дать пострадавшим от паводков право на отгулы и отпуска

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Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, дающие право пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на отпуск и отгул.

В документе уточняется, что речь идет о получении «оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности».

Ранее Путин заявил, что ситуация с паводками и природными пожарами в некоторых регионах России остается горячей. За это лето необходимо сделать все, чтобы восстановить пострадавший жилой фонд, добавил он.

Весной отдельные российские регионы столкнулись с масштабными паводками. Среди наиболее пострадавших оказалась Оренбургская область.

В Орске из-за сильного паводка уровень воды в Урале поднялся более чем на 9 м. Паводковую плотину прорвало в нескольких местах, в регионе ввели режим ЧС. До этого такой же режим ввели в Омской области.