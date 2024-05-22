Citigroup оштрафовали на $79 млн из-за ошибки при продаже акций

В Британии оштрафовали Citigroup на $79 млн из-за ошибки при продаже акций

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Американский финансовый конгломерат Citigroup оштрафовали на £61,6 млн ($79 млн) за ошибку сотрудника при продаже акций и другие нарушения, сообщил Банк Англии.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и Управление пруденциального контроля Банка Англии (PRA) проводили расследование с 1 апреля 2018 года по 31 мая 2022 года.

Под рассмотрение проверяющих попал также случай, который произошел в мае 2022 года при продаже пакета акций на $58 млн. Тогда трейдер допустил ошибку при вводе заявки, что вызвало кратковременный обвал акций на рынках, поскольку в ордере значилась продажа пакета на $444 млрд.

Система контроля над торговыми операциями Citigroup заблокировала проведение части сделки, но не полностью. До того как трейдер отменил заявку на продажу, на европейских биржах было продано акций на сумму около $1,4 млрд.

«Фирмы, занимающиеся торговлей, должны иметь эффективный контроль, чтобы управлять рисками. В течение соответствующего периода CGML не смогла соответствовать стандартам, которые мы ожидаем в этой области, что привело к сегодняшнему штрафу», — говорится в сообщении Банка Англии.

Кроме того, Citigroup не раз получала от PRA сообщения о необходимости усиления контроля за торговыми операциями, однако недостатки в контроле торговых операций устранены не были.

За сотрудничество с проверяющими Citigroup получила скидку на штраф в размере 30%.

В январе 2024 года корпорация отчиталась об убытке в размере $1,8 млрд в четвертом квартале, связанном с затратами на реорганизацию, уходом из России и девальвацией аргентинского песо.

Citi решила сократить 20 тыс. рабочих мест в среднесрочной перспективе на фоне ухудшения показателей за последние 15 лет. Годовая прибыль корпорации рухнула на 38% по сравнению с показателем предыдущего года, до $9,2 млрд.

В апреле 2021 года Citigroup объявила о планах сократить присутствие в России. В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Citigroup отказалась и от работы с бизнес-клиентами.

В августе 2022-го Citigroup решила прекратить операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. Российский Ситибанк перестал оказывать «почти все банковские услуги» к концу первого квартала 2023 года и продал «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов.