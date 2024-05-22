Глава МИД Египта впервые после 1980 года прибыл в Иран
Глава МИД Египта впервые с момента разрыва дипломатических отношений между Тегераном и Каиром в 1980 году прибыл в Иран. Об этом сообщает Alalam.
Министр Самех Шукри прибыл в Тегеран, чтобы почтить память жертв крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Представитель МИД Египта уточнил, что Шукри вернется на родину после церемонии прощания.
Египет и Иран разорвали отношения после того, как египетские власти предоставили убежище свергнутому в ходе Исламской революции шаху Мохаммеду Резе Пехлеви. Поводом также стало подписание египетско-израильского мирного договора.
Вертолет иранского президента Bell 212 потерпел крушение на севере Ирана 19 мая. Нашли вертолет только утром 20 мая. Погибли все восемь человек, находившиеся на борту, в том числе Раиси, глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.
Исполняющим обязанности президента Ирана стал первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Выборы главы государства состоятся 28 июня.
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