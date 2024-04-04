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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Власти Грайворона раскрыли число отказавшихся уезжать жителей

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Военная операция на Украине
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Эксклюзивы РБК
Из Грайворона и окрестных сел отказались уехать около 1,5 тыс. человек несмотря на уговоры, сообщили РБК в администрации округа. Их обеспечивают продуктами и лекарствами
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В регулярно подвергающемся обстрелам Грайворонском городском округе Белгородской области осталось до 1,5 тыс. жителей, отказавшихся выезжать в другие места несмотря на уговоры, сообщили РБК в окружной администрации 3 апреля.

Данные были предоставлены по состоянию на 27 марта. По данным Белгородстата (по состоянию на 1 января 2023 года), в Грайворонском городском округе проживали 26,6 тыс. человек, в том числе в городе Грайвороне — 5,9 тыс.

Из тех, кто выехал в безопасные места, в пунктах временного размещения, развернутых в Старом Осколе, разместились около 850 человек. Еще 114 человек временно отправились в Ярославскую область, 43 человека — в Карачаево-Черкесию.

Грайворон «частично подключен к электро- и водоснабжению, благодаря чему частично восстановлена мобильная связь». В некоторых частях округа и населенных пунктах, где нет электричества, установлены генераторы, сообщили в администрации.

Все службы и бюджетные организации, а также администрация округа продолжают работать. «Часть людей работает дистанционно, другим организованы рабочие места в соседних районах», — заявили РБК в администрации округа. Сотрудники, которые оказывают помощь жителями и развозят гуманитарные наборы, обеспечены средствами индивидуальный защиты. Всего в округе было выдано около 2,5 тыс. продуктовых наборов, в целом по области — около 8,5 тыс. таких наборов, говорил 2 апреля глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

Ранее жители округа рассказывали РБК, что фиксировали в опустевших селах случаи воровства — угон машины, кражу инструментов из подсобной постройки. Все поступающие заявки по фактам мародерства направляются в военную полицию Минобороны и в полицию, пояснили в администрации округа. Также в этой работе участвует управление региональной безопасности Белгородской области (структура в составе областного правительства, в ее ведении находится в том числе территориальная оборона). Бондарев сообщил в своем телеграм-канале, что власти выставили несколько дополнительных постов в округе для поддержания порядка.

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Масштабные обстрелы Грайворонского округа начались в ночь на 12 марта и не прекращаются до сих пор. За это время погибли не менее семи человек, около 30 человек получили ранения.

1 апреля Бондарев сообщил, что оперативная обстановка остается «достаточно напряженной, сложной, обстрелы продолжаются, дроны летают». Он попросил жителей оставаться за пределами округа, сообщив, что в Грайвороне и селах пока очень опасно. «Мы не вернулись к нормальной жизни, обстрелы продолжаются. <...> Поэтому в целях вашей безопасности ограничен въезд женщин и детей, которые собираются сюда въехать на постоянное место [жительства]. Это небезопасно», — сказал Бондарев. Оценить ущерб жилью, нанесенный обстрелами, не представляется возможным, пояснил Бондарев. «Как только настанет нормальная ситуация, каждый дом мы пройдем, составим смету и совместно с вами будем определяться по форме ремонта», — добавил глава округа.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Грайворон Белгородская область обстрелы Военная операция на Украине Старый Оскол Ярославская область Карачаево-Черкесия мародерство
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