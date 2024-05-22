В Госдуме предложили штрафовать за выгул без намордника опасных собак

Фото: Lutz Gerken / imagebroker.com / Global Look Press

Граждан, которые выгуливают собак потенциально опасных пород без поводка и намордника в общественных местах, предложили штрафовать на сумму до 3 тыс. руб. Соответствующий законопроект размещен в думской базе данных.

Депутаты предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 20.36 о выгуле таких собак без средств защиты. За нарушение может быть вынесено предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 3 тыс. руб.

Как полагают депутаты ЛДПР, предложившие инициативу, сейчас ограничения по выгулу бойцовских собак есть лишь на уровне регионального или местного законодательства, а мер ответственности нигде нет.

Летом 2023 года правительство уже давало отрицательный отзыв на такое предложение. Новая инициатива также получила отрицательный отзыв правительства. В нем говорится, что КоАП уже был дополнен статьей с административной ответственностью за нарушение закона при обращении с животными, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан либо имуществу.

Эта статья распространяется и на выгул собак потенциально опасных пород, поэтому предложенная инициатива избыточна, заключили тогда в кабмине.