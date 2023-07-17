В России предложили ввести штраф за выгул опасных собак без намордника

Кабмин России поддержал законопроект, который предлагает установить штраф в размере от 1 до 3 тыс. руб. за выгул потенциально опасных собак без намордника. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию документа.

Перечень потенциально опасных собак был утвержден правительством в 2019 году. В него входят 12 пород, в том числе бразильский бульдог и питбульмастиф, а также их метисы. Их выгул регулируется только на уровне региональных законов, во многих субъектах штрафов за их появление в общественных местах без намордника и поводка нет. Законопроект предлагает ввести административную ответственность на федеральном уровне: изменения хотят внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях.

«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», — сказал «Известиям» автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, подчеркнув необходимость введения штрафов за выгул потенциально опасных собак.

Кабмин поддержал законопроект при условии его доработки до внесения в Госдуму. Уточняется, что изменения должны соответствовать закону «Об ответственном обращении с животными», согласно которому запрещается выгул потенциально опасных пород без намордника и поводка в любых местах, кроме принадлежащей хозяину огороженной территории. Также в законопроекте говорится, что штрафовать нарушителей смогут полицейские, но контроль соблюдения правил в этой сфере осуществляет региональный надзор.

Ранее Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект, запрещающий самовыгул домашних животных, в том числе собак. «При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула», — говорится в документе.