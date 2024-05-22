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Бизнес ,  
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Pixar проведет самое массовое сокращение в истории студии

The Hollywood Reporter: Pixar уволит 14% сотрудников компании
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Анимационная студия Pixar уволит 14% сотрудников в рамках общекорпоративных мер компании The Walt Disney по сокращению расходов, пишет The Hollywood Reporter. Это крупнейшая реструктуризация в истории студии, отмечает издание.

До начала увольнений в Pixar работали 1300 человек. Под сокращения попали около 175 сотрудников. New York Times пишет, что Pixar также прекратит создавать оригинальные шоу для стримингового сервиса Disney+. Компания намерена сместить фокус с количества контента на его качество, отмечает The Hollywood Reporter.

По словам главы студии Джима Морриса, такие решения были приняты после слабых кассовых сборов последних анимационных фильмов, в том числе «Базз Лайтер» и «Элементарно».

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Студия Pixar известна выпуском множества кассовых и оскароносных мультфильмов, например, «В поисках Немо», «Суперсемейка», «Рататуй». В 2006 году Disney купила Pixar за $7,4 млрд.

В феврале 2023 года Disney решила уволить 7 тыс. сотрудников — около 3% от всего штата. Благодаря сокращениям компания планировала сэкономить около $5,5 млрд. В марте того же года начался первый этап сокращений.

В марте 2022 года Disney объявила о прекращении бизнеса в России. Компания прекратила прокат своих фильмов, а также остановила работу, касающуюся лицензирования контента и продукции, деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic. Кроме того, Disney остановила работу одноименного телеканала.

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Теги
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