Walt Disney начала первый этап увольнения 7 тыс. сотрудников

Компания Walt Disney приступила к сокращению 7 тыс. сотрудников в рамках процесса реорганизации, сообщает Reuters со ссылкой на письмо генерального директора Роберта Айгера, разосланное сотрудникам.

Айгер сообщил, что уведомлять работников, подпадающих под сокращения, начнут уже на этой неделе. Следующий этап сокращений, который окажется более масштабным, пройдет в апреле, а третий этап должен завершиться до начала лета.

По состоянию на 1 октября 2022 года в компании работали около 220 тыс. человек, из которых примерно 166 тыс. были заняты в Соединенных Штатах.

О планах сократить 7 тыс. сотрудников Айгер сообщил 9 февраля. По его словам, это составляет около 3% от всего штата сотрудников. При этом компания планирует благодаря сокращениям сэкономить около $5,5 млрд.

Согласно плану обновленной организации, в Walt Disney появятся три подразделения. Первое из них будет заниматься контентом в области кино и телевидения, второе будет отвечать за спортивные программы, а третье — за тематические парки и продажу товаров.



В марте 2022 года Disney объявила о прекращении бизнеса в России. Компания прекратила прокат своих фильмов, а также остановила работу, касающуюся лицензирования контента и продукции, деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic.