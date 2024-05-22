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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника и четыре ракеты

Силы ПВО уничтожили два беспилотника и четыре ракеты над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны около 11:30 мск уничтожили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Кроме того, над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, добавили в ведомстве.

Утром на всей территории Белгородской области, а также в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность.

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Ночью на всей территории Белгородской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Через час его отменили. Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках.

Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника и четыре ракеты
Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника и четыре ракеты

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Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники ракеты ПВО
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