Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника и четыре ракеты
Дежурные средства противовоздушной обороны около 11:30 мск уничтожили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Кроме того, над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, добавили в ведомстве.
Утром на всей территории Белгородской области, а также в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность.
После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.
Ночью на всей территории Белгородской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Через час его отменили. Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках.
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