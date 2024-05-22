Силы ПВО уничтожили два беспилотника и четыре ракеты над Белгородской областью

Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника и четыре ракеты

Фото: РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны около 11:30 мск уничтожили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Кроме того, над регионом уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, добавили в ведомстве.

Утром на всей территории Белгородской области, а также в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Ночью на всей территории Белгородской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Через час его отменили. Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках.