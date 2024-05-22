Минфин Литвы призвал «выйти из зоны комфорта» в поиске денег на оборону

Виды Вильнюса (Фото: Frauke Scholz / Global Look Press)

Глава Минфина Литвы Гинтаре Скайсте призвала население страны «выйти из зоны комфорта», чтобы организовать достойное финансирование обороны. Об этом сообщил портал Klaipeda Diena.

«Каждый должен выйти из своей зоны комфорта и искать решения, чтобы оборона получила необходимое финансирование», — заявила министр.

Она представила предложения министерства по наполнению оборонного бюджета Литвы и достижению его объема 3% ВВП на период 2025–2030 годы. Пакет предложений состоит из четырех частей: продления так называемого взноса солидарности для банков, решения по корпоративному и акцизному налогам и концепция обеспечительного взноса.

В комментарии к предложениям Минфина республики Скайсте добавила, что, «учитывая геополитическую ситуацию и тот факт, что Литва находится на границе Европейского союза, мы должны сделать все возможное для обеспечения безопасности».

В марте армия Литвы заверила граждан, что в ближайшее время «войны не будет». Военные назвали два критерия, по которым можно оценить риск нападения на страну: ориентация военной техники на литовские границы с вражескими странами и намерение ее использовать.