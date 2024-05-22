В App Store на несколько часов появилось новое приложение «Тинькофф»
Новое приложение «Тинькофф банка» под названием «Т-Старт» появилось в магазине приложений App Store для устройств Apple, убедился корреспондент РБК. Оно отнесено к категории «Образование».
В старом приложении банка возникло уведомление, что оно устарело. Пользователям предлагают скачать новую версию и перейти на страницу «Т-Старт» в App Store. «Приложение будет доступно в App Store несколько часов», — говорится во всплывающем сообщении.
Приложения крупных российских банков пропали из магазинов App Store и Google Play (для устройств Android) после введения санкций против кредитных организаций. В связи с этим банки начали размещать в магазинах замаскированные копии приложений.
«Тинькофф банк» попал под самые жесткие, блокирующие, санкции США 20 июля 2023 года. В том же году ограничения ввели ЕС, Великобритания и Канада.
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