Восстановление Шебекино и Новой Таволжанки прервали из-за обстрелов
Восстановление разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить из-за ухудшения оперативной обстановки, заявил глава региона Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании правительства. Трансляция заседания велась во «ВКонтакте».
«В последнюю неделю мы приостановили восстановительные работы в связи с ухудшением оперативной обстановки в Шебекино и Новой Таволжанке. Но эта работа, она будет, я надеюсь, постепенно возвращаться, и восстановление будет продолжено», — сказал Гладков.
Он напомнил, что восстановление жилья, поврежденного до 20 мая, должно быть закончено до 1 июня.
Накануне под обстрел со стороны ВСУ попал центр приграничного города Шебекино. Не менее 11 человек пострадали, среди них трое детей.
19 мая в регионе дважды запускали сигнал ракетной опасности. Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали населенные пункты Малое Городище и Шебекино, под обстрел попали Дроновка и Новая Таволжанка.
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