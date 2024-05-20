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Военная операция на Украине ,  
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Восстановление Шебекино и Новой Таволжанки прервали из-за обстрелов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Восстановление разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить из-за ухудшения оперативной обстановки, заявил глава региона Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании правительства. Трансляция заседания велась во «ВКонтакте».

«В последнюю неделю мы приостановили восстановительные работы в связи с ухудшением оперативной обстановки в Шебекино и Новой Таволжанке. Но эта работа, она будет, я надеюсь, постепенно возвращаться, и восстановление будет продолжено», — сказал Гладков.

Он напомнил, что восстановление жилья, поврежденного до 20 мая, должно быть закончено до 1 июня.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Накануне под обстрел со стороны ВСУ попал центр приграничного города Шебекино. Не менее 11 человек пострадали, среди них трое детей.

19 мая в регионе дважды запускали сигнал ракетной опасности. Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали населенные пункты Малое Городище и Шебекино, под обстрел попали Дроновка и Новая Таволжанка.

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Теги
Белгородская область Шебекино восстановительные работы обстрелы

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