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Военная операция на Украине ,  
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СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Следственный комитет установил личности всех погибших при обрушении в результате обстрела секции многоэтажного дома в Белгороде 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате этого террористического акта погибли 17 человек, 19 — получили ранения», — говорится в сообщении.

Следователи провели необходимые экспертизы, в том числе генетическую, и в результате смогли установить личности всех погибших.

Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Многоквартирный жилой дом на улице Щорса в крупнейшем районе Белгорода Харьковская гора был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», в здании обрушился один подъезд с десятого по первый этаж. Во время разбора завалов обрушилась кровля, пострадали трое спасателей.

Всего пострадали 40 квартир. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом будет восстановлен.

СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде
СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде

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Теги
Белгород обрушение дом Следственный комитет
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