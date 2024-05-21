СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде

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Следственный комитет установил личности всех погибших при обрушении в результате обстрела секции многоэтажного дома в Белгороде 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате этого террористического акта погибли 17 человек, 19 — получили ранения», — говорится в сообщении.

Следователи провели необходимые экспертизы, в том числе генетическую, и в результате смогли установить личности всех погибших.

Многоквартирный жилой дом на улице Щорса в крупнейшем районе Белгорода Харьковская гора был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», в здании обрушился один подъезд с десятого по первый этаж. Во время разбора завалов обрушилась кровля, пострадали трое спасателей.

Всего пострадали 40 квартир. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом будет восстановлен.