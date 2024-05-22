Летевший из Уфы в Новый Уренгой самолет вынужденно сел в Тюмени

Летевший из Уфы в Новый Уренгой самолет вынужденно сел в Тюмени

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший по маршруту Уфа — Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Причиной стал отказ автоматики, уточнили в ведомстве. «[Экипаж] cрочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень», — говорится в публикации. Никто не пострадал. Прокуратура не уточнила, сколько пассажиров было на борту, а также когда самолет продолжит выполнять рейс. Началась проверка.

По данным телеграм-канала Baza, экипаж самолета сообщил об отказе автопилота.

Ранее, 9 мая, самолет авиакомпании «Руслайн», который совершал рейс Котлас — Москва, вынужденно сел в Кирове из-за проблем с шасси. На борту находились 37 пассажиров, а также члены экипажа, никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом.