Летевший из Уфы в Новый Уренгой самолет вынужденно сел в Тюмени
Самолет авиакомпании «Ямал», летевший по маршруту Уфа — Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Причиной стал отказ автоматики, уточнили в ведомстве. «[Экипаж] cрочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень», — говорится в публикации. Никто не пострадал. Прокуратура не уточнила, сколько пассажиров было на борту, а также когда самолет продолжит выполнять рейс. Началась проверка.
По данным телеграм-канала Baza, экипаж самолета сообщил об отказе автопилота.
Ранее, 9 мая, самолет авиакомпании «Руслайн», который совершал рейс Котлас — Москва, вынужденно сел в Кирове из-за проблем с шасси. На борту находились 37 пассажиров, а также члены экипажа, никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения резервным бортом.
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