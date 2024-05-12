Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет сел в Иркутске из-за неисправности

Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет вынужденно сел в Иркутске

Самолет Boeing-777, выполнявший рейс из Москвы в Гуанчжоу, совершил посадку в Иркутске из-за технической неисправности, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Никто не пострадал, причины и обстоятельства посадки устанавливаются, добавили в пресс-службе.

«По предварительной информации, вылет рейса запланирован на 19:00 местного времени (14:00 мск)», — говорится в публикации.

В середине января самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Кемерово, вынужденно сел в Новосибирске из-за технической неисправности. После этого лайнер, на борту которого находились 179 пассажиров, отстранили от эксплуатации.