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Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет вынужденно сел в Иркутске

Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет сел в Иркутске из-за неисправности

Самолет Boeing-777, выполнявший рейс из Москвы в Гуанчжоу, совершил посадку в Иркутске из-за технической неисправности, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Никто не пострадал, причины и обстоятельства посадки устанавливаются, добавили в пресс-службе.

«По предварительной информации, вылет рейса запланирован на 19:00 местного времени (14:00 мск)», — говорится в публикации.

Летевший в Стамбул самолет сел в Волгограде из-за неадекватного пассажира
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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

В середине января самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Кемерово, вынужденно сел в Новосибирске из-за технической неисправности. После этого лайнер, на борту которого находились 179 пассажиров, отстранили от эксплуатации.

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Теги
самолет Иркутск аварийная посадка
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