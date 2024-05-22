В Кемеровской области трое подростков подожгли релейный шкаф за ₽60 тыс.

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Кемеровской области полиция задержала трех подростков, которых подозревают в поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу на своей странице во «ВКонтакте».

«В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что на перегоне станций Бочаты — Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги путем поджога поврежден релейный шкаф», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали в городе Белово трех 16-летних местных жителей. По словам подростков, они откликнулись в интернете на предложение заработать 60 тыс. руб., после чего получили инструкции, как осуществить поджог оборудования на железной дороге.

У задержанных провели обыски и изъяли бутылку с остатками горюче-смазочных материалов, мобильные телефоны, банковские карты и вещи, в которых подростки были в момент совершения поджога.

Против них завели уголовное дело о диверсии (ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса). Подростков арестовали на два месяца.

20 мая суд в Петербурге приговорил курсанта Военного института физической культуры Тимура Кирсанова к восьми годам колонии за попытку поджечь релейные и батарейные шкафы. В мае 2023 года Кирсанову написал неизвестный с предложением заработать денег, совершив поджог объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Курсант приобрел необходимые инструменты и попытался поджечь релейные шкафы на железной дороге, но у него не получилось. Когда он решил найти новые объекты для поджога, его арестовала полиция.