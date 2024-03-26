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Школьника арестовали по делу о поджоге релейного шкафа на станции

Суд арестовал шестиклассника по делу о поджоге релейного шкафа на ж/д станции
Шестиклассника и юношу 20 лет арестовали по подозрению в поджоге релейного шкафа под Петербургом. Повредить оборудование не удалось, шкаф обгорел только снаружи, на графике поездов это не сказалось. Им грозит до 15 лет колонии
Фото: Валентин Антонов / ТАСС
Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Михаила Бугаева и его напарника 2009 года рождения (имя не называется) за попытку поджога батарейного шкафа в районе железнодорожной станции Удельная, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как полагает следствие, ночью 24 марта подозреваемые подожгли шкаф на седьмом километре железнодорожной станции Удельная, на следующий день их задержали.

Шкаф обгорел только снаружи, повредить оборудование злоумышленникам не удалось, выяснила «Фонтанка». Происшествие не повлияло на движение поездов. По сведениям издания, Бугаеву 20 лет, второму подозреваемому — 14 лет, он учится в шестом классе.

Силовики обнаружили у подозреваемых 19 сим-карт, четыре телефона и «не установленное пока вещество», писал телеграм-канал Shot. По его данным, шестиклассник состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за плохого поведения.

Их обвиняют в покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК России). По ним задержанным грозит до 15 лет лишения свободы (три четверти от полного максимального наказания по основной статье — 20 лет).

Как правило, за поджоги релейных шкафов следствие заводит дела о диверсии (ст. 281), за что грозит до 20 лет лишения свободы.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Санкт-Петербург поджог арест железная дорога
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