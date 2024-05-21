В Петербурге курсанту дали восемь лет колонии за попытку поджечь релейные шкафы

В Петербурге курсанту дали восемь лет за попытку поджечь релейные шкафы

Первый Западный окружной военный суд приговорил курсанта Военного института физической культуры Тимура Кирсанова к восьми годам колонии за попытку поджечь релейные и батарейные шкафы, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии суда во время учебы Кирсанов увлекся азартными онлайн-играми, начал делать ставки на тотализаторе, «в результате чего постоянно нуждался в деньгах, которые занимал у сослуживцев и в микрофинансовых организациях, долги росли». В мае 2023 года Кирсанов начал общаться в мессерджере с неизвестным пользователем с никнеймом «М.» о возможности заработать. «М.» предложил ему участвовать в поджогах с целью умышленного уничтожения объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств за деньги.

По версии следствия, Кирсанов 11 мая 2023 года приобрел необходимые инструменты и на следующий день попытался поджечь релейные и батарейные шкафы на железной дороге, но не смог открыть дверцы. После неуспешной попытки поджога он получил видеоинструкцию и через два дня вернулся на место. Обнаружив, что на шкафах повесили новые запорный устройства, курсант решил найти новые объекты транспортной инфраструктуры, но его арестовала полиция.

Первые два года наказания Кирсанов будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся шесть лет — в исправительной колонии строгого режима.

В марте Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Михаила Бугаева и его напарника 2009 года рождения за попытку поджога батарейного шкафа в районе железнодорожной станции.