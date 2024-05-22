 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гинцбург исключил необходимость менять состав «Спутник V» из-за FLiRT

Гинцбург: нет необходимости менять состав «Спутник V» из-за штамма FLiRT
Сюжет
Пандемия коронавируса

Изменять состав вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за нового штамма FLiRT нет необходимости, заявил «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исходя из официальных данных, которые у нас есть на сегодняшний день, необходимости обновлять вакцину нет», — сказал Гинцбург.

При этом он отметил, что нужно будет понаблюдать, как вакцина подействует при новом варианте COVID-19.

Ученые допустили рост заболеваемости COVID-19 летом из-за штаммов FLiRT
Общество
Фото:Mario Tama / Getty Images

Варианты коронавируса FLiRT (слово появилось от названий мутаций в генетическом коде штаммов) являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron. Среди симптомов заболевания, вызванного вариантом FLiRT — лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.

22 мая Роспотребнадзор сообщил, что в России впервые выявили этот штамм, было зафиксировано 178 случаев заражения. Однако в ведомстве заявили, что обнаруженные новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем другие его виды.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Александр Гинцбург коронавирус COVID-19 вакцинация от COVID-19 Спутник V
Материалы по теме
Ученые допустили рост заболеваемости COVID-19 летом из-за штаммов FLiRT
Общество
В Нидерландах умер пациент, перенесший 50 мутаций COVID
Общество
Появились результаты обследования принявшего 217 вакцин от COVID человека
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Как в России распределяются доходы населения Экономика, 07:00
В Калужской области силы ПВО сбили беспилотник Политика, 06:36
Пентагон заявил о запуске Россией в космос противоспутникового аппарата Политика, 06:25
Гинцбург исключил необходимость менять состав «Спутник V» из-за FLiRT Общество, 06:16
В летних каникулах школьники увидели возможность заработать до ₽100 тыс. Общество, 06:00
Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену Политика, 05:42
Конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по России Политика, 05:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Грузии сочли предвзятым заключение комиссии ЕС по закону об иноагентах Политика, 05:13
За пять лет расходы россиян на выпускные детей выросли почти в два раза Общество, 05:00
Сумы остались без электричества на фоне удара по энергообъектам Политика, 04:43
Россия предупредила ЕС о непредсказуемых мерах в случае изъятия активов Политика, 04:21
Букеровскую премию впервые получила немецкая писательница Общество, 04:09
Власти Сумской области сообщили об атаках на энергетические объекты Политика, 03:47
Bloomberg узнал о возможности из ЕС отключить станки для чипов на Тайване Технологии и медиа, 03:31