Гинцбург исключил необходимость менять состав «Спутник V» из-за FLiRT

Изменять состав вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за нового штамма FLiRT нет необходимости, заявил «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исходя из официальных данных, которые у нас есть на сегодняшний день, необходимости обновлять вакцину нет», — сказал Гинцбург.

При этом он отметил, что нужно будет понаблюдать, как вакцина подействует при новом варианте COVID-19.

Варианты коронавируса FLiRT (слово появилось от названий мутаций в генетическом коде штаммов) являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron. Среди симптомов заболевания, вызванного вариантом FLiRT — лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.

22 мая Роспотребнадзор сообщил, что в России впервые выявили этот штамм, было зафиксировано 178 случаев заражения. Однако в ведомстве заявили, что обнаруженные новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем другие его виды.