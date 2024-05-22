Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам за передачу Киеву данных о военных

Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Суд приговорил к 12 годам колонии жительницу Забайкальского края, которая передавала данные о российских военных спецслужбам Украины, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Женщину признали виновной по статье о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса. По данным ФСБ, обвиняемая собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о передвижении по территории Забайкальского края российских военнослужащих, готовящихся к отправке в зону проведения военной операции.

Забайкальский краевой суд вынес женщине приговор в виде 12 лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

2 мая сотрудники ФСБ задержали еще одного россиянина, которого заподозрили в госизмене. По данным спецслужбы, житель Приморского края работал на Главное управление разведки Минобороны Украины, собирая данные об объектах военной инфраструктуры региона.

В антитеррористической комиссиии края уточнили, что мужчина «полностью осознавал возможность использования информации» против безопасности России. В отношении задержанного возбудили дело о госизмене.