Гладков сообщил о ранении нашедшего боеприпас ребенка

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В Белгородской области от неосторожного обращения с боеприпасом получил ранения ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал мальчик семи лет. У ребенка повреждения мягких тканей обеих стоп», — написал глава области.

Мальчика доставили в районную больницу, а позже его планируют перевезти в детскую областную больницу.

Губернатор обратился ко взрослым с призывом быть внимательными, поскольку боеприпас в руках ребенка может нанести ему непоправимый ущерб.

«Берегите себя и своих близких!» — призвал Гладков.

2 мая житель Белгородской области погиб при попытке разобрать мину.

Взрыв произошел в селе Вторая Наумовка Белгородского района. Там был введен режим чрезвычайной ситуации, поэтому мирные жители не должны были находиться в этом месте.

«При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью», — написал тогда Гладков.

Он обратился к гражданам со словами о том, что при попытке разобрать мину «шансов выжить у вас нет — вы погибнете сами и погубите своих близких».

Глава региона призвал не трогать взрывоопасные предметы.