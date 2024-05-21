 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Львовский уклонист прожил больше недели в лесу и напал на полицейского

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Скрывавшийся от мобилизации мужчина прожил восемь дней в лесу во Львовской области и избил полицейского, решившего проверить его документы. Об этом сообщило украинское издание УНИАН со ссылкой на решение Турковского районного суда.

Мужчина ушел из дома 8 мая, он решил скрыться от призыва в лесу. 16 мая в городе Турка Львовской области его остановил полицейский для проверки документов. Молодой человек решил, что ему пытаются вручить повестку, и несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов. 

Суд назначил мужчине домашний арест на два месяца, его обязали сдать загранпаспорт. Во время заседания он заявил, что собирался выехать за границу, а дома его должны были объявить без вести пропавшим.

Полиция Украины получила данные о 100 тыс. уклонистов
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

18 мая на Украине выступил в силу новый закон о мобилизации. Призывной возраст в стране понизили с 27 до 25. Законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Норму о демобилизации в документ не включили.

На фоне принятия новых норм украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) неоднократно сообщали о поиске мужчин, которые после получения повестки не явились в центр комплектования.

В частности, в середине апреля ТЦК в Киеве направил полиции более 5 тыс. запросов по розыску военнообязанных. В пограничной службе заявили, что ежедневно Украину пытаются нелегально покинуть до десяти уклонистов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Военная операция на Украине уклонисты мобилизация
Материалы по теме
Полиция Украины получила данные о 100 тыс. уклонистов
Политика
Зеленский подписал закон о повышении штрафов для уклонистов
Политика
На Украине сообщили о 10 пытающихся покинуть страну уклонистах в день
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 16:37
ЕК анонсировала первое изъятие доходов от активов России в июле Финансы, 20:13
Крупный бизнес признал отсутствие полноценной альтернативы продуктам SAP Технологии и медиа, 20:01
Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Спорт, 19:57
Претенденты на запуск Ethereum-ETF исключили из заявок стейкинг Крипто, 19:55
Канада ввела новые санкции против шести российских компаний Политика, 19:47
Советник президента Игорь Левитин возглавит совет директоров FESCO Бизнес, 19:45
Испания решила не возвращать посла в Аргентину из-за слов о жене премьера Политика, 19:36
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Газпромбанк принял участие в мероприятии «ЕвроТранс» по высадке деревьев Пресс-релиз, 19:30
Эксперт оценил перспективы банковского сотрудничества России и КНР Отрасли, 19:20
РФС перенес рассмотрение дела пошутившего про «денежки на карту» игрока Спорт, 19:07
Минобороны предложило изменить границы России в Балтийском море Политика, 19:00
Львовский уклонист прожил больше недели в лесу и напал на полицейского Политика, 18:58
Госдума приняла закон о повышении размера штрафов за некачественные ЖКУ Недвижимость, 18:53
Трехкратный чемпион России из Швеции извинился за выступления за ЦСКА Спорт, 18:49