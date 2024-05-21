Львовский уклонист прожил больше недели в лесу и напал на полицейского

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Скрывавшийся от мобилизации мужчина прожил восемь дней в лесу во Львовской области и избил полицейского, решившего проверить его документы. Об этом сообщило украинское издание УНИАН со ссылкой на решение Турковского районного суда.

Мужчина ушел из дома 8 мая, он решил скрыться от призыва в лесу. 16 мая в городе Турка Львовской области его остановил полицейский для проверки документов. Молодой человек решил, что ему пытаются вручить повестку, и несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов.

Суд назначил мужчине домашний арест на два месяца, его обязали сдать загранпаспорт. Во время заседания он заявил, что собирался выехать за границу, а дома его должны были объявить без вести пропавшим.

18 мая на Украине выступил в силу новый закон о мобилизации. Призывной возраст в стране понизили с 27 до 25. Законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Норму о демобилизации в документ не включили.

На фоне принятия новых норм украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) неоднократно сообщали о поиске мужчин, которые после получения повестки не явились в центр комплектования.

В частности, в середине апреля ТЦК в Киеве направил полиции более 5 тыс. запросов по розыску военнообязанных. В пограничной службе заявили, что ежедневно Украину пытаются нелегально покинуть до десяти уклонистов.