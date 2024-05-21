Песков ответил на вопрос об участии Путина в похоронах президента Ирана
Президент России Владимир Путин не примет участия в похоронах погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Насколько мне известно, там [на похоронах] никакого не предусматривается международного участия», — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Путин или другие представители России в Иране на похоронах.
Как ожидается, церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и других погибших в авиакатастрофе пройдет вечером 23 мая в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.
Останки погибших захоронят в мавзолее имама Резы в Мешхеде. Сегодня в городе Тебризе иранской провинции Восточный Азербайджан проходит церемония прощания.
В этой провинции 19 мая и потерпел крушение президентский вертолет. На борту помимо Раиси были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, глава подразделения охраны президента корпуса «Ансар аль-Махди», а также пилот, второй пилот и техник. Все восемь человек погибли.
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