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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Песков ответил на вопрос об участии Путина в похоронах президента Ирана

Путин не будет присутствовать на похоронах погибшего президента Ирана Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters
Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Президент России Владимир Путин не примет участия в похоронах погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Насколько мне известно, там [на похоронах] никакого не предусматривается международного участия», — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Путин или другие представители России в Иране на похоронах.

Как ожидается, церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и других погибших в авиакатастрофе пройдет вечером 23 мая в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео
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Останки погибших захоронят в мавзолее имама Резы в Мешхеде. Сегодня в городе Тебризе иранской провинции Восточный Азербайджан проходит церемония прощания.

В этой провинции 19 мая и потерпел крушение президентский вертолет. На борту помимо Раиси были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, глава подразделения охраны президента корпуса «Ансар аль-Махди», а также пилот, второй пилот и техник. Все восемь человек погибли.

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Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин Эбрахим Раиси похороны участие
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