Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео
В иранском Тебризе началась церемония прощания с погибшим при крушении вертолета президентом Эбрахимом Раиси. Проститься с ним пришло большое количество людей, передает агентство IRNA.
Вместе с Раиси при крушении вертолета погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим. Их похороны пройдут 23 мая.
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