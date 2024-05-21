Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации
Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Калужской области проверяет обстоятельства инцидента на видео из соцсетей, где избивают жителя Тарусского района — участника военной операции на Украине.
Как сообщили в управлении, следователи намерены установить «участников и причины конфликта, мотив противоправных действий и иные обстоятельства произошедшего».
Поручение провести проверку и возбудить уголовное дело дал председатель СК Александр Бастрыкин.
«В социальных медиа появилась информация о жестоком избиении участника СВО группой лиц, ворвавшихся к нему в дом в Калужской области. У пострадавшего зафиксированы множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении СК.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, то есть определятся, по какой статье Уголовного кодекса возбуждать дело и возбуждать ли его вообще.
Ранее об избиении несколькими мужчинами участника спецоперации в Калужской области сообщил местный телеграм-канал.
В феврале несколько подростков ворвались в квартиру в Уссурийске, потребовали вернуть долг и избили мужчину — участника военной операции.
В январе в уличной драке пострадал участник военной операции на Украине, региональная полиция разбиралась с этим делом.
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