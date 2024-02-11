МВД проверит данные об избиении участника военной операции из-за долгов

МВД проверит данные об избиении в Уссурийске участника военной операции

Полиция Приморья проверит информацию об инциденте в одной из квартир в Уссурийске, сообщает региональное управление МВД.

По информации «Вести. Приморье», несколько подростков ворвались в квартиру мужчины, потребовали вернуть долг и избили его. Телеканал уточняет, что молодые люди напали на участника военной операции.

«В настоящее время устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве. После проверки МВД примет «законное и обоснованное решение».

В начале января тюменская полиция сообщила, что проверит информацию об уличной драке, в которой пострадал, предположительно, участник военной операции.

По словам жены пострадавшего, мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и «хамили» прохожим. После этого его избили, он потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, его состоянии оценили как средней степени тяжести.