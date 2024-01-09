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Военная операция на Украине ,  
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В Тюмени на улице избили участника военной операции на Украине

В Тюмени несколько людей на улице избили участника военной операции на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Полиция Тюмени выясняет обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, участник военной операции на Украине. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

«В 1:45 (по тюменскому времени) сегодня ночью поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение обратился мужчина 1997 года рождения с телесными повреждениями, который пояснил о том, что он стал участником конфликта, произошедшего по улице Малышева города Тюмени», — сообщили в пресс-службе.

Полиция выясняет обстоятельства и участников конфликта, после проверки МВД даст «правовую оценку случившемуся в соответствии с законом».

Ранее телеграм-канал «ЧС Тюмень» опубликовал видео, на котором несколько людей бьют лежащего на земле человека. В описании видео от лица, как утверждается, жены потерпевшего сказано, что пострадавший — ветеран военной операции на Украине.

В Тюмени на улице избили участника военной операции на Украине
Video

По словам женщины, ее муж вышел в магазин и сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и «хамили» прохожим. После этого мужчину избили, он потерял сознание. Судя по фото, он получил травму головы. Женщина утверждает, что ему пришлось накладывать швы в больнице.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения рассказали «РИА Новости», что на место драки приехала скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

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Тюмень новости полиция ветеран избиение
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