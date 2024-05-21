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Новое правительство 2024 ,  
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Цивилев на посту министра пообещал не менять заместителей и команду

Министр Цивилев: буду работать с той командой, которая есть в Минэнерго
Сюжет
Новое правительство 2024
Сергей Цивилев
Сергей Цивилев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Новый министр энергетики России Сергей Цивилев намерен оставить всех заместителей главы министерства на своих должностях.

«Я буду работать с той командой, которая есть в Министерстве энергетики. Не намерен никого менять из заместителей», — заверил он на представлении врио губернатора Кемеровской области Ильи Середюка депутатам местного парламента (цитата по ТАСС).

Бывший глава Кузбасса, Цивилев добавил, что из своей предыдущей команды никого приглашать не будет, «потому что предстоит большая работа в регионе». «Мне было бы намного легче, если бы они со мной поехали. Но если я начну выдергивать людей, что произойдет?» — поинтересовался министр.

Николай Шульгинов покинет пост главы Минэнерго
Бизнес
Николай Шульгинов

В Министерстве энергетики пять заместителей министра. Сейчас Павел Сорокин занимает пост первого замминистра, он курирует департаменты нефтегазового комплекса, газовой отрасли и государственной энергетической политики.

Статс-секретарь и заместитель министра Анастасия Бондаренко курирует работу административного департамента и департамента безопасности в ТЭК. Евгений Грабчак на посту замминистра следит за работой департаментов оперативного управления в ТЭК, спецпроектов и финансовых отношений.

Замминистра Сергей Мочальников курирует департаменты угольной промышленности и международного сотрудничества. Павел Сниккарс также на посту замминистра организует работу юридического департамента и департамента развития электроэнергетики.

Цивилев на посту министра пообещал не менять заместителей и команду
Цивилев на посту министра пообещал не менять заместителей и команду

Сергей Цивилев был губернатором Кемеровской области с 2018 года. В мае 2024 года его кандидатуру предложили на должность министра энергетики в новом правительстве.

14 мая президент Владимир Путин утвердил новое правительство, в котором бывший глава Кузбасса возглавил Минэнерго, сменив Николая Шульгинова.

Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области стал председатель регионального правительства Илья Середюк, который также был первым заместителем Цивилева.

Всего в правительство вошли четыре губернатора: бывший губернатор Курской области Роман Старовойт стал министром транспорта; экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов — министром промышленности и торговли; экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — министром спорта.

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Сергей Цивилев фото

Сергей Цивилев

министр энергетики России
21 сентября 1961 года
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