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Новое правительство 2024 ,  
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Исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначили зама Цивилева

Исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначили Илью Середюка
Сюжет
Новое правительство 2024

Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области стал председатель регионального правительства Илья Середюк, который также был первым заместителем Сергея Цивилева, сообщила порталу NGS42.ru пресс-служба областной администрации.

«В соответствии с Уставом Кемеровской области до издания президентом Российской Федерации указа <...> исполнение обязанностей губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель правительства Середюк И. В.», — говорится в сообщении.

Илья Середюк до перехода в правительство Кузбасса работал в администрации Кемерово, потом перешел на должность заместителя губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В 2016 году был избран главой Кемерово, в 2021 году — пошел на второй срок. Спустя год Середюк перешел на работу в правительство Кузбасса в должности председателя.

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Сергей Цивилев был губернатором Кемеровской области с 2018 года. В мае 2024 года его кандидатуру предложили на должность министра энергетики.

«Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета <...> и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли», — объяснил пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков выдвижение кандидатуры Цивилева.

14 мая президент Владимир Путин утвердил новое правительство, в котором бывший глава Кузбасса возглавил Минэнерго, сменив Николая Шульгинова.

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Кемеровская область Кузбасс Сергей Цивилев губернаторы
Сергей Цивилев фото

Сергей Цивилев

министр энергетики России
21 сентября 1961 года

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