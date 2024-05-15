Исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначили зама Цивилева

Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области стал председатель регионального правительства Илья Середюк, который также был первым заместителем Сергея Цивилева, сообщила порталу NGS42.ru пресс-служба областной администрации.

«В соответствии с Уставом Кемеровской области до издания президентом Российской Федерации указа <...> исполнение обязанностей губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель правительства Середюк И. В.», — говорится в сообщении.

Илья Середюк до перехода в правительство Кузбасса работал в администрации Кемерово, потом перешел на должность заместителя губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В 2016 году был избран главой Кемерово, в 2021 году — пошел на второй срок. Спустя год Середюк перешел на работу в правительство Кузбасса в должности председателя.

Сергей Цивилев был губернатором Кемеровской области с 2018 года. В мае 2024 года его кандидатуру предложили на должность министра энергетики.

«Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета <...> и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли», — объяснил пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков выдвижение кандидатуры Цивилева.

14 мая президент Владимир Путин утвердил новое правительство, в котором бывший глава Кузбасса возглавил Минэнерго, сменив Николая Шульгинова.