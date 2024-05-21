Во Владивостоке жители более 10 улиц остались без света из-за аварии

Виды Владивостока (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Жители домов на более чем десяти улицах во Владивостоке остались без света из-за аварийного отключения электричества, сообщило Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).

«В результате аварийного отключения без электроэнергии [осталась] часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам: Бородинской, Давыдова, Кутузова, Русской, проспекту 100-летия Владивостока, Адмирала Горшкова, Адмирала Смирнова, Анны Щетининой, Барклая, Залесной, Лесной, Маковского, Раевского», — говорится в публикации.

Власти не назвали точное число абонентов, которые остались без света. По предварительным данным, аварию устранят около 17:35 по местному времени (10:35 мск). Ее причина пока неизвестна.

4 мая порядка 80 тыс. жителей Свердловской области остались без света из-за мокрого снега. Днем ранее отключения света произошли в Ревде, Дегтярске, Нижних Сергах, Сысерти, расположенных близ Екатеринбурга.