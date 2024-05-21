В Германии подростки напали с ножом на 15-летнего украинца

В немецком Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) вооруженные ножом подростки напали на 15-летнего украинца, сообщает городская полиция.

Инцидент произошел вечером 19 мая. Между двумя группами молодых людей завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из юношей вытащил нож и ударил им украинца. Bild уточняет, что он нанес два удара — в шею и верхнюю часть тела. Украинец смог убежать, но, пройдя около километра, потерял сознание, его доставили в больницу. По данным полиции, жизни подростка ничего не угрожает. Ведомство проводит расследование совместно с прокуратурой.

В начале марта в Цюрихе 15-летний подросток напал с ножом на 50-летнего ортодоксального еврея. Он нанес ему несколько ударов ножом, пострадавший попал в больницу. Подростка арестовали. Мотив нападения неясен, следователи не исключают «мотивировано антисемитизмом».