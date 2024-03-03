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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Цюрихе усилили безопасность после нападения с ножом на еврея

В Цюрихе усилили меры безопасности после нападения на ортодоксального еврея
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Полицейские усилили меры безопасности рядом с еврейскими объектами в Цюрихе после нападения несовершеннолетнего с ножом на ортодоксального еврея, сообщила пресс-служба городской полиции.

Днем 3 марта 15-летний швейцарец был арестован после того, как нанес несколько ударов ножом 50-летнему ортодоксальному еврею. Пострадавшего госпитализировали. Задержанного направили в прокуратуру по делам несовершеннолетних для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Как отметили в полиции, мотив нападения неясен, следователи не исключают версию «преступления, мотивированного антисемитизмом». Дополнительную охрану ввели в «определенных местах, связанных с евреями», но никаких подробностей о том, что это за места, в полиции не уточнили.

Генсекретарь Ассоциации израильской общины Джонатан Кройтнер рассказал, выступая на швейцарском телевидении, что подобные нападения на евреев в стране случаются «очень редко». Тем не менее, отметил он, после 7 октября, то есть с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, количество атак на евреев «значительно возросло».

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Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Газета The Independent сообщила, что многие евреи в Великобритании рассматривают возможность покинуть страну из-за всплеска антисемитизма после начала войны между Израилем и ХАМАС. По данным еврейской благотворительной организации «Фонд общественной безопасности» (CST), в прошлом году зарегистрировали сообщения о 4103 антисемитских инцидентах (предыдущий всплеск был зафиксирован в 2021 году — 2261 инцидент).

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Теги
Швейцария Цюрих нападение евреи полиция
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