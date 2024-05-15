На севере Швейцарии мужчина с ножом ранил несколько человек
Мужчина с ножом ранил несколько человек в городе Цофинген на севере Швейцарии, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Сначала он напал на случайного прохожего на железнодорожной станции города. Затем ранил еще несколько человек и укрылся в доме.
Мужчину удалось задержать лишь спустя два часа переговоров. В полиции сообщили, что он получил ранения.
В ведомстве не уточнили, сколько человек пострадали в результате нападений задержанного.
В начале марта в Цюрихе 15-летний подросток напал с ножом на 50-летнего ортодоксального еврея. Он нанес ему несколько ударов ножом, пострадавший попал в больницу. Подростка арестовали.
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