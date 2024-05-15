В Цофингене на севере Швейцарии мужчина с ножом напал на прохожих

На севере Швейцарии мужчина с ножом ранил несколько человек

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Мужчина с ножом ранил несколько человек в городе Цофинген на севере Швейцарии, сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Сначала он напал на случайного прохожего на железнодорожной станции города. Затем ранил еще несколько человек и укрылся в доме.

Мужчину удалось задержать лишь спустя два часа переговоров. В полиции сообщили, что он получил ранения.

В ведомстве не уточнили, сколько человек пострадали в результате нападений задержанного.

В начале марта в Цюрихе 15-летний подросток напал с ножом на 50-летнего ортодоксального еврея. Он нанес ему несколько ударов ножом, пострадавший попал в больницу. Подростка арестовали.