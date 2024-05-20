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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны около 21:15 мск уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в 22:52 мск сообщил о запущенной сирене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале. В 23:06 мск сигнал отменили.

Над Белгородской областью сбили ракеты «Ольха» и дроны
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В последние месяцы сирены ракетной опасности в пограничных регионах включаются регулярно. В Белгороде и области в некоторые дни ракетную опасность объявляют несколько раз за сутки.

Накануне силы ПВО отбили атаку дронов и систем залпового огня «Ольха» в Белгородской области. В Минобороны уточнили, что ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника.

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

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Белгородская область ракетная опасность беспилотники Минобороны Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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