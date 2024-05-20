Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Средства противовоздушной обороны около 21:15 мск уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в 22:52 мск сообщил о запущенной сирене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале. В 23:06 мск сигнал отменили.
В последние месяцы сирены ракетной опасности в пограничных регионах включаются регулярно. В Белгороде и области в некоторые дни ракетную опасность объявляют несколько раз за сутки.
Накануне силы ПВО отбили атаку дронов и систем залпового огня «Ольха» в Белгородской области. В Минобороны уточнили, что ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника.
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