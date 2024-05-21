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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Через 8 минут после объявления, в 7:09 мск, сигнал отменили.

Ночью в городе также запускали сирену ракетной опасность. В Шебекинском городском округе и Шебекино сигнал объявляли два раза.

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Политика

Шебекинский городской округ минувшей ночью попал под обстрел Вооруженных сил Украины. В Шебекино снаряд прилетел на территорию частного жилого домовладения, в результате чего загорелась крыша бани.

В двух частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и заборы, один автомобиль получил повреждения. В селе Ржевка был поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Политика
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
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Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа
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