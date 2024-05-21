В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Через 8 минут после объявления, в 7:09 мск, сигнал отменили.
Ночью в городе также запускали сирену ракетной опасность. В Шебекинском городском округе и Шебекино сигнал объявляли два раза.
Шебекинский городской округ минувшей ночью попал под обстрел Вооруженных сил Украины. В Шебекино снаряд прилетел на территорию частного жилого домовладения, в результате чего загорелась крыша бани.
В двух частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и заборы, один автомобиль получил повреждения. В селе Ржевка был поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования