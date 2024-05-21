В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Через 8 минут после объявления, в 7:09 мск, сигнал отменили.

Ночью в городе также запускали сирену ракетной опасность. В Шебекинском городском округе и Шебекино сигнал объявляли два раза.

Шебекинский городской округ минувшей ночью попал под обстрел Вооруженных сил Украины. В Шебекино снаряд прилетел на территорию частного жилого домовладения, в результате чего загорелась крыша бани.

В двух частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и заборы, один автомобиль получил повреждения. В селе Ржевка был поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.