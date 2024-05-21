Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа
Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал Шебекинский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.
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В Шебекино снаряд прилетел на территорию частного жилого домовладения, загорелась крыша бани, пожарные ликвидировали очаг возгорания, рассказал Гладков. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, один автомобиль получил повреждения.
Кроме того, в селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении, добавил губернатор.
В Шебекинском городском округе и городе Шебекино в 00:41 мск запускали сирену ракетной опасности. Почти через час, в 1:40 мск сигнал отменили.
20 мая Гладков сообщил, что в последнюю неделю работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить из-за ухудшения оперативной обстановки. Он напомнил, что восстановление жилья, поврежденного до 20 мая, должно быть закончено до 1 июня.
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