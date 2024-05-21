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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа

Губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ
Сюжет
Военная операция на Украине

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал Шебекинский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Шебекино снаряд прилетел на территорию частного жилого домовладения, загорелась крыша бани, пожарные ликвидировали очаг возгорания, рассказал Гладков. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, один автомобиль получил повреждения.

Кроме того, в селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении, добавил губернатор.

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В Шебекинском городском округе и городе Шебекино в 00:41 мск запускали сирену ракетной опасности. Почти через час, в 1:40 мск сигнал отменили.

20 мая Гладков сообщил, что в последнюю неделю работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры в Шебекино и Новой Таволжанке в Белгородской области пришлось временно прекратить из-за ухудшения оперативной обстановки. Он напомнил, что восстановление жилья, поврежденного до 20 мая, должно быть закончено до 1 июня.

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Шебекино Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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