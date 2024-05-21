Китай разочаровался из-за отклонения СБ ООН резолюции России по космосу

Китай глубоко разочарован тем, что Совбез ООН не смог принять предложенную Россией резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

«Китай поддержал и выступил соавтором резолюции, предложенной Россией. Однако из-за разности позиций проект резолюции не был принят на только что прошедшем голосовании. Китай глубоко разочарован этим», — сказал он (цитата по ТАСС).

Фу Цун отметил, что Китай готов продолжать работать с международным сообществом для поддержания безопасности в космосе и продвижения его мирного использования.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что голосование западных стран в Совете Безопасности ООН против проекта резолюции России о недопущении гонки вооружений в космосе потребует ответных шагов со стороны Москвы.

Предложенный Россией документ призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе, применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.

Среди тех, кто поддержал резолюцию, были Россия, Китай и еще пять стран, а против высказались США, Франция, Британия, Япония, Словения, Южная Корея и Мальта, Швейцария воздержалась.