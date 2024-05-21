В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

Через 9 минут, в 00:15 мск сигнал отменили.

В последние месяцы сирены ракетной опасности в пограничных регионах включаются регулярно. В Белгороде и области в некоторые дни ракетную опасность объявляют несколько раз за сутки.

Последний раз ее объявляли 20 мая в 22:52 мск, через 14 минут сигнал отменили. Минобороны сообщило, что около 21:15 ПВО уничтожили беспилотник над территорией области.