В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.
Через 9 минут, в 00:15 мск сигнал отменили.
В последние месяцы сирены ракетной опасности в пограничных регионах включаются регулярно. В Белгороде и области в некоторые дни ракетную опасность объявляют несколько раз за сутки.
Последний раз ее объявляли 20 мая в 22:52 мск, через 14 минут сигнал отменили. Минобороны сообщило, что около 21:15 ПВО уничтожили беспилотник над территорией области.
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