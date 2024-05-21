Минздрав предложил добавить тапентадол в список наркотических средств

Министерство здравоохранения России предлагает внести вещество тапентадол — опиоидное обезболивающее — в список наркотических средств. Проект постановления опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Тапентадол относится к фармакотерапевтической группе анальгезирующих наркотических средств, к клинико-фармакологической группе опиоидных анальгетиков со смешанным механизмом действия, и обеспечивают обезболивание при острых и хронических болевых синдромах и близок по клинической эффективности к таким опиоидам, как морфин (антагонист мю-опиоидных рецепторов), отметили в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркнули, что «все пациенты, получающие лечение препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, подлежат тщательному контролю в отношении злоупотребления ‎и зависимости. Снижение дозы или внезапное прекращение их приема «несет серьезный риск реакции отмены или других тяжелых нарушений», говорится в документе.

В январе 2019 года Минздрав предлагал внести тапентадол, в составе которого содержатся психоактивные вещества, в список сильнодействующих и ядовитых веществ. В декабре того же года в этот список включили тапентадол, прегабалин и тропикамид.