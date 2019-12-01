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Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам в России

Три лекарственных препарата с 1 декабря включены в список сильнодействующих средств, за незаконный оборот которых грозит уголовное преследование в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев еще в мае.

Список дополнили такие средства, как прегабалин (противоэпилептический препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка). Все три препарата входят в число жизненно необходимых.

За незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение или продажу этих лекарств предусмотрено наказание по статье 234 УК России («Незаконный оборот в целях сбыта») в виде денежного штрафа и лишения свободы от трех до восьми лет.

В Минздраве заверяли, что указанные лекарства можно будет по-прежнему купить в аптеках по рецепту, выписанному врачом. В то время как решение приравнять эти препараты к наркотикам продиктовано высоким спросом на них среди страдающих зависимостью от опиоидов.

Теги: лекарства, Россия, сильнодействующие лекарства
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