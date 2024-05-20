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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Три страны объявили траур в связи со смертью президента Ирана Раиси

Турция, Сирия и Шри-Ланка объявили дни траура в память о погибшем Эбрахиме Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Сирия, Турция и Шри-Ланка объявили о днях траура в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны решили объявить один день траура по Раиси, чтобы «разделить глубокую боль, который испытывает иранский народ». Он выразил соболезнования семье погибшего и всем иранцам.

Сирийское агентство SANA сообщило, что правительство страны объявило официальный всеобщий траур на три дня в связи со смертью Раиси и его спутников в разбившемся вертолете. Флаги Сирии будут приспущены во всех посольствах за рубежом, уточнило SANA.

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Третьей страной, также объявившей об одном дне траура, стала Шри-Ланка, сообщает Daily Mirror. Государственный флаг страны также будет приспущен над всеми государственными учреждениями.

19 мая вертолет, на котором летел Раиси, глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа, совершил жесткую посадку на севере Ирана. В регионе был сильный туман, вертолет долго не могли найти. Все находившиеся на борту погибли. В Иране в связи с этим объявили общенациональный траур.

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Теги
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Эбрахим Раиси Сирия Шри-Ланка траур

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