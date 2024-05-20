Путин поговорил по телефону с врио президента Ирана после гибели Раиси

Мохаммад Мохбер (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил глубокие соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей.

«С обеих сторон подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Вертолет с Раиси и другими членами иранской делегации на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана после визита в Азербайджан 19 мая. Изначально власти исламской республики сообщали о «жесткой посадке» воздушного судна и плохих погодных условиях, в частности о сильном тумане.

Однако позже выяснилось, что произошла катастрофа и все находившихся на борту погибли.

Полет проходил на американском вертолете Bell 212. Последний был разработан около 50 лет назад для вооруженных сил, в Иране его модернизировали: увеличилась грузоподъемность для перевозки до 15 человек, включая пилота. Международные санкции затруднили получение Ираном запчастей и новых машин.

Поисковая операция длилась более 12 часов и осложнялась плохими погодными условиями. Представитель Красного Полумесяца Ирана Пир-Хосейн Коливанд сообщил, что видимость в районе крушения вертолета была 5 м. В поисках кроме иранских участвовали турецкие силы. Москва направила в Иран два самолета Ил-76, вертолет, высокопроходимую технику и 60 специалистов.

Video