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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Путин поговорил по телефону с врио президента Ирана после гибели Раиси

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Мохаммад&nbsp;Мохбер
Мохаммад Мохбер (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил глубокие соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей.

Иранский посол назвал вероятную причину крушения вертолета Раиси
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

«С обеих сторон подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Вертолет с Раиси и другими членами иранской делегации на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана после визита в Азербайджан 19 мая. Изначально власти исламской республики сообщали о «жесткой посадке» воздушного судна и плохих погодных условиях, в частности о сильном тумане.

Однако позже выяснилось, что произошла катастрофа и все находившихся на борту погибли.

Крушение вертолета президента Ирана. Главное
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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом&nbsp;Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы

Полет проходил на американском вертолете Bell 212. Последний был разработан около 50 лет назад для вооруженных сил, в Иране его модернизировали: увеличилась грузоподъемность для перевозки до 15 человек, включая пилота. Международные санкции затруднили получение Ираном запчастей и новых машин.

Поисковая операция длилась более 12 часов и осложнялась плохими погодными условиями. Представитель Красного Полумесяца Ирана Пир-Хосейн Коливанд сообщил, что видимость в районе крушения вертолета была 5 м. В поисках кроме иранских участвовали турецкие силы. Москва направила в Иран два самолета Ил-76, вертолет, высокопроходимую технику и 60 специалистов.

Путин поговорил по телефону с врио президента Ирана после гибели Раиси
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Иран Владимир Путин соболезнования Эбрахим Раиси
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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Для продажи

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