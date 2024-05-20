Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

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Режим ракетной опасности объявлен на территории всей Белгородской области, сообщает региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

«На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Глава региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

В последние месяцы сирены ракетной опасности в пограничных регионах включаются регулярно. В Белгороде и области в некоторые дни ракетную опасность объявляют несколько раз за сутки.