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Военная операция на Украине ,  
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Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

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Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Режим ракетной опасности объявлен на территории всей Белгородской области, сообщает региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

«На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Глава региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

В последние месяцы сирены ракетной опасности в пограничных регионах включаются регулярно. В Белгороде и области в некоторые дни ракетную опасность объявляют несколько раз за сутки.

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

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Белгородская область ракеты МЧС

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

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