Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Режим ракетной опасности объявлен на территории всей Белгородской области, сообщает региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.
«На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Глава региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям региона укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон.
«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.
В последние месяцы сирены ракетной опасности в пограничных регионах включаются регулярно. В Белгороде и области в некоторые дни ракетную опасность объявляют несколько раз за сутки.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования