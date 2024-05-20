Над Курской областью сбили два беспилотника
Ночью 20 мая над Курской областью сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Ночью два украинских БПЛА самолетного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.
Опасность атаки БПЛА в Курской области была объявлена 20 мая в 2:42. В 5:07 и.о. главы региона сообщил об ее отмене, а в 5:11 написал о сбитых беспилотниках.
Об опасности атаки БПЛА в Курской области было объявлено и накануне, 19 мая. Об этом сообщал глава региона. Тогда режим опасности атаки дронов отменили спустя 4,5 часа.
Опасность атаки БПЛА ночью 20 мая была также объявлена в Воронежской области. В Белгородской области утром 20 мая звучала сирена ракетной опасности.
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