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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили два беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Ночью 20 мая над Курской областью сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Ночью два украинских БПЛА самолетного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

В Белгородском районе и Курской области объявили опасность атаки дронов
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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

Опасность атаки БПЛА в Курской области была объявлена 20 мая в 2:42. В 5:07 и.о. главы региона сообщил об ее отмене, а в 5:11 написал о сбитых беспилотниках.

Об опасности атаки БПЛА в Курской области было объявлено и накануне, 19 мая. Об этом сообщал глава региона. Тогда режим опасности атаки дронов отменили спустя 4,5 часа.

Опасность атаки БПЛА ночью 20 мая была также объявлена в Воронежской области. В Белгородской области утром 20 мая звучала сирена ракетной опасности.

Над Курской областью сбили два беспилотника
Над Курской областью сбили два беспилотника

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Курская область обстрел беспилотники

Недвижимость

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