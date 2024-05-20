В Курской области женщина наступила на взрывное устройство

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В курском селе Гордеева местная жительница получила ранение, после того как наступила на взрывное устроство. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана необходимая помощь», — написал и.о. губернатора.

Смирнов попросил также жителей области не приближаться и не прикасаться к найденным незнакомым предметам, поскольку это может быть опасно.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими в селе Раденск Алешкинского муниципального округа.

По словам главы региона, рабочие ехали на уборку клубники из Скадовского района.

«В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», — написал Сальдо в телеграм-канале. Позднее он уточнил, что пострадали 16 человек.