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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области женщина наступила на взрывное устройство

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В курском селе Гордеева местная жительница получила ранение, после того как наступила на взрывное устроство. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана необходимая помощь», — написал и.о. губернатора.

Смирнов попросил также жителей области не приближаться и не прикасаться к найденным незнакомым предметам, поскольку это может быть опасно.

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Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими в селе Раденск Алешкинского муниципального округа.

По словам главы региона, рабочие ехали на уборку клубники из Скадовского района.

«В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», — написал Сальдо в телеграм-канале. Позднее он уточнил, что пострадали 16 человек.

В Курской области женщина наступила на взрывное устройство
В Курской области женщина наступила на взрывное устройство

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Теги
Курская область ранение мина

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

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