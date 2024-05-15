Белгородский губернатор сообщил о раненых при попадании снаряда в дом
Над Белгородом и окрестностями сработали системы ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом — два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги», — написал он. Пострадавших доставляют в областную больницу, пожарные тушат возгорание.
Кроме того, в Дубовом после отражения воздушной атаки в нескольких частных домах выбило стекла, повреждены кровля и заборы, два автомобиля и линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения.
В Белгороде дважды за ночь объявляли сигнал ракетной опасности. В первый раз тревогу объявили в 00:51 на примерно три часа, во второй — в 4:13, сирены выключили в 5:33.
Несколько дней назад, 12 мая, при обстреле Белгорода получил повреждения многоквартирный жилой дом, у него обрушился один из подъездов с десятого по первый этаж. Дом расположен в крупнейшем районе Белгорода Позднее, после начала разбора завалов, обрушилась кровля, пострадали трое спасателей. Жертвами обрушения, согласно последним данным, стали 17 человек, еще 20 пострадали.
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