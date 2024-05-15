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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор сообщил о раненых при попадании снаряда в дом

Губернатор Гладков: в Дубовом пострадали двое из-за попадания снаряда в дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Один из снарядов при обстреле Белгородской области упал прямо на дом в поселке Дубовое, женщина ранена в плечо, мужчина получил ожоги, сообщил Гладков. За ночь он дважды уведомлял о ракетной опасности
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Над Белгородом и окрестностями сработали системы ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом — два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги», — написал он. Пострадавших доставляют в областную больницу, пожарные тушат возгорание.

Кроме того, в Дубовом после отражения воздушной атаки в нескольких частных домах выбило стекла, повреждены кровля и заборы, два автомобиля и линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения.

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В Белгороде дважды за ночь объявляли сигнал ракетной опасности. В первый раз тревогу объявили в 00:51 на примерно три часа, во второй — в 4:13, сирены выключили в 5:33.

Несколько дней назад, 12 мая, при обстреле Белгорода получил повреждения многоквартирный жилой дом, у него обрушился один из подъездов с десятого по первый этаж. Дом расположен в крупнейшем районе Белгорода Позднее, после начала разбора завалов, обрушилась кровля, пострадали трое спасателей. Жертвами обрушения, согласно последним данным, стали 17 человек, еще 20 пострадали.

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Белгород взрывы Воздушная тревога Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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Читать
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