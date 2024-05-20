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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о загоревшихся в селе домах при атаке дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два здания, жилое и нежилое, загорелись в Белгородской области после последней атаки дронов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, атаке подверглось село Безымено Грайворонского городского округа.

«В результате падения первого дрона с последующей детонацией загорелся нежилой дом на окраине села, в результате падения второго частично загорелся дом и сильно повреждена кровля», — рассказал глава региона.

Он отметил, что никто из мирных жителей не пострадал, а пожар удалось потушить силами добровольной пожарной дружины и соседей.

В Белгородском районе и Курской области объявили опасность атаки дронов
Политика
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

Днем в понедельник режим ракетной опасности был объявлен на территории всей Белгородской области. К моменту подготовки этого материала он уже был отменен.

Ранее Гладков также сообщал, что под обстрел ВСУ попала окраина села Графовки Краснояружского района. Жертв и ранений также удалось избежать, но повреждена линия электропередачи, шесть сел остались без света.

Гладков сообщил о загоревшихся в селе домах при атаке дронов ВСУ
Гладков сообщил о загоревшихся в селе домах при атаке дронов ВСУ

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Теги
Белгородская область Военная операция на Украине дом пожары

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