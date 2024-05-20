Гладков сообщил о загоревшихся в селе домах при атаке дронов ВСУ
Два здания, жилое и нежилое, загорелись в Белгородской области после последней атаки дронов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, атаке подверглось село Безымено Грайворонского городского округа.
«В результате падения первого дрона с последующей детонацией загорелся нежилой дом на окраине села, в результате падения второго частично загорелся дом и сильно повреждена кровля», — рассказал глава региона.
Он отметил, что никто из мирных жителей не пострадал, а пожар удалось потушить силами добровольной пожарной дружины и соседей.
Днем в понедельник режим ракетной опасности был объявлен на территории всей Белгородской области. К моменту подготовки этого материала он уже был отменен.
Ранее Гладков также сообщал, что под обстрел ВСУ попала окраина села Графовки Краснояружского района. Жертв и ранений также удалось избежать, но повреждена линия электропередачи, шесть сел остались без света.
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