Рябков рассказал о сотрудничестве с Ираном после гибели президента Раиси

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Россия исходит из того, что после гибели президента Эбрахима Раиси прежние договоренности с Ираном будут выполняться. Об этом журналистам заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Мы, безусловно, исходим из того, что все достигнутые ранее договоренности будут выполняться», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, повлияет ли гибель президента и министра иностранных дел Ирана на сотрудничество с Тегераном (цитата по ТАСС).

Иранская сторона также готова работать «в этом же ключе», отметил замглавы российского МИДа. Он выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с трагедией и подчеркнул, что Россия настроена на «плотное углубленное взаимодействие» с Ираном. Линия Москвы в этом вопросе неизменна, заявил Рябков.

Ранее свои соболезнования иранскому народу в связи с гибелью Раиси выразил президент России Владимир Путин. А глава МИДа Сергей Лавров отметил неоценимую роль иранского лидера и министра иностранных дел исламской республики Хосейна Абдоллахияна в укреплении сотрудничества Москвы и Тегерана.

Раиси погиб при крушении вертолета на северо-западе Ирана, в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним погибли семеро находившихся на борту. Среди них — министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Малек Рахмати. В Иране объявили пятидневный национальный траур.