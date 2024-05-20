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Общество ,  
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Дептранс назвал самый выгодный способ оплаты проезда с новыми тарифами

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

С изменением 20 мая тарифной сетки на проезд в столичном транспорте оплата по биометрии остается самым выгодным способом в случае разовой поездки, следует из материалов дептранса Москвы. Проезд на метро и МЦК по биометрии теперь стоит 53 руб., что по-прежнему дешевле, чем разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» даже до изменения тарифов (последняя теперь стоит 57 руб.).

В дептрансе Москвы отмечают, что некоторые «преимущества билетной системы» остаются без изменений. По-прежнему бесплатными будут пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта по «Тройке», привязанной в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт», а также между разными видами внеуличного рельсового транспорта (метро, МЦК и МЦД).

Изменение тарифов в дептрансе объясняют необходимостью вложений в модернизацию транспортной системы, в повышение ее эффективности. «Стоимость проезда не может не расти, поскольку у нас дорожают все составляющие, — отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Это и электричество, и обслуживание, и в первую очередь стоимость всех «железок»: электробусы, поезда метро, другой подвижной состав».

При этом долгие годы рост тарифов в Москве остается заметно ниже инфляции. «Обратите внимание на мировой опыт. Городской транспорт во многих странах глубоко убыточен и отличается не в лучшую сторону от того, что мы имеем сейчас в Москве», — добавил Муртазин. К примеру, российская столица — один из мировых лидеров по числу альтернативных вариантов оплаты проезда в транспорте. «У нас максимальное количество способов оплаты проезда, в том числе оплата по биометрии, — продолжил эксперт. — Этот платежный сервис как раз самый недорогой за счет того, что сейчас активно продвигается и развивается».

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Недвижимость

Для сдачи в аренду

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